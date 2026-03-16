«Секси-коуч по суициду»: OpenAI откладывает выпуск «режима для взрослых» в ChatGPT из-за недовольства консультантов по безопасности

Но полностью от запуска не отказывается, пишет WSJ.В феврале 2026 года программисты нашли в бета-версии приложения ChatGPT «Чаты для взрослых». Источник: XВ октябре 2025 года глава OpenAI Сэм Альтман объявил, что компания разрешит «эротику» в ChatGPT для совершеннолетних пользователей.Перед внедрением «режима для взрослых» компания собрала совет экспертов по вопросам безопасности, и его члены «единодушно» раскритиковали его, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Консультанты предупредили, что эротические переписки с чат-ботом могут способствовать развитию «нездоровой эмоциональной зависимости от ChatGPT». Они также полагают, что несовершеннолетние всё-таки найдут способ обойти возрастные ограничения.В тестах новая система OpenAI по определению возраста ошибочно идентифицировала несовершеннолетних как взрослых в 12% случаев — потенциально это 12 млн из 100 млн пользователей ChatGPT младше 18 лет, рассказали источники. Разработчики также не нашли способ разрешить эротические переписки и параллельно с этим запретить обсуждать в них сексуальное насилие над детьми и другие «нежелательные» темы.По словам «очевидцев», один из членов совета предупредил, что OpenAI рискует выпустить «сексуального консультанта по суициду», напомнив о случаях самоубийств после общения с ботами.В OpenAI прокомментировали, что от планов по запуску режима не отказываются, но ChatGPT будет скорее «пошлым», о «порнографии» речь не идёт. Компания собирается разрешить только переписки. Эротические изображения, видео или голосовые сообщения доступны не будут, а ИИ-модели обучат напоминать пользователям поддерживать общение с людьми в реальном мире.В марте 2026 года компания заявляла, что откладывает запуск режима из-за более приоритетных задач. Она хочет повысить производительность, персонализацию и проактивность своих моделей.В феврале OpenAI уволила одного из ведущих специалистов по безопасности Райан Бейермейстер. Та выступала против «режима для взрослых» и предупреждала, что он может нанести вред пользователям, как сообщало WSJ со ссылкой на источники. Официально в OpenAI заявили, что уволили Бейермейстер за гендерную дискриминацию коллеги-мужчины.Ася Карпова