Евгения Евсеева
AI

Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для iOS

До этого он был доступен только на десктопе и на Android.

Источник: Perplexity
  • ИИ-браузер Comet теперь доступен для iPhone, рассказала компания.
  • Мобильная версия поддерживает голосовой режим для общения с Comet Assistant и управления вкладками, обобщение результатов со всех открытых вкладок, гибридные результаты поиска и другое.
  • Perplexity представила Comet в июле 2025 года. В его основе — «предустановленный» ИИ-поисковик. Также есть ИИ-агент Comet Assistant, который по задумке должен автоматизировать рутинные задачи.
  • На старте доступ к Comet получили владельцы подписки Max за $200 в месяц. В октябре компания открыла доступ к браузеру всем желающим. Бесплатным пользователям доступен Comet Assistant, персонализированные рекомендации новостей и контента, инструменты Shopping (для сравнения цен на сайтах), Travel (поиск рейсов и отелей) и Finance (отслеживание бюджета и планирование расходов).

#новости #perplexity #comet

