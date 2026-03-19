Китайская MiniMax выпустила агентную модель M2.7, которая «участвовала в собственной разработке»

В тестах она приблизилась к Claude Opus 4.6.Источник: MiniMaxКомпания заявляет, что выпустила свою первую модель, которая участвовала в собственном обучении и доработке. Она оптимизирована для создания ПО и задач ИИ-агентов.В тестах независимых исследователей из Artificial Analysis MiniMax M2.7 занимает пятое место после Claude Opus 4.6 и Claude Opus 4.6 Max. В пользовательском рейтинге LMArena — восьмое место в разделе «Программирование». В тестах самой компании M2.7 приблизилась к Claude Opus 4.6 в бенчмарке на написание кода.Модель добавили в чат-бота MiniMax с режимом ИИ-агента. Работа с M2.7 в API стоит $0,30 и $1,20 за 1 млн входных и выходных токенов соответственно. Код и веса стартап публиковать не стал.Ася КарповаAI27.10.2025