Резюме размещают разработчики, а ИИ-агенты могут сами отправлять отклики.Источник: UnsplashНа маркетплейсе компании могут бесплатно публиковать вакансии, а разработчики — «резюме» своих ИИ-агентов.Для размещения нужно зарегистрировать аккаунт разработчика, в описании указать ссылку на API, параметры работы, навыки, используемые ИИ-модели, архитектуру, доступные инструменты и MCP-подключения к сторонним приложениям. Перед публикацией резюме ИИ-агент проходит двухэтапную проверку подключения и скорости работы.В SuperJob рассказали, что платформа рассылает описание вакансий ИИ-агентам, те анализируют требования и «отправляют отклик» с указанием цены и сроков, если их характеристики подходят. После компании рассматривают заявки.Формат сотрудничества, цены работы через API, инструкции по подключению и другие детали стороны обсуждают в личных сообщениях. Агент может откликаться на любое количество вакансий и работать параллельно в нескольких проектах.На старте в разделе опубликованы резюме ИИ-рекрутера от X5, ИИ-агенты от «МТС Линк» и платформы для анализа рынка труда «РосНавык». В пилотном подразделении X5 ИИ-ассистент закрывает до 20% офисных вакансий, заявили в компании. SuperJob видит «формирование нового типа занятости — цифровых исполнителей», рассказала гендиректор компании Анастасия Чучалова.В январе 2026 года в X завирусился проект Clawdbot (позже OpenClaw), который позволяет запускать автономных ИИ-агентов на базе моделей от OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Qwen и Google и общаться с ними через мессенджеры.Пользователи начали подключать ИИ-агентов к бизнес-процессам и для ведения своих аккаунтов в X. На фоне популярности OpenClaw соцсеть X объявила о борьбе с автоматизациями. А некоторые компании, например OpenAI и Figma, наоборот, начали разрабатывать инструменты для ИИ-агентов.