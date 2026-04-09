Business Insider: главой xAI стал вице-президент SpaceX Майкл Николс — он заявил, что компания «явно отстаёт» от конкурентов и должна наверстать упущенное

До этого Илон Маск говорил о планах перестроить команду xAI с нуля. О том, что Николс занял должность президента xAI, рассказал осведомлённый источник Business Insider. Он также занимает пост вице-президента SpaceX и курирует систему спутниковой связи Starlink.Издание ознакомилось с его служебной запиской, в которой Николс заявил, что xAI «явно отстаёт» от конкурентов и должна «как можно быстрее» наверстать упущенное. Кроме того, он назвал «позорно низкой» производительность вычислительной системы для обучения ИИ и призвал «значительно улучшить» её в течение ближайших месяцев.Реструктуризация в xAI началась после сделки по присоединению к SpaceX в феврале 2026 года, отмечает издание. В марте Маск заявил, что «xAI с самого начала была выстроена неправильно, поэтому её перестраивают с нуля». После этого компанию покинули последние из 11 соучредителей, основавших её вместе с Маском.Теперь xAI пересматривает техническую структуру и назначает новых руководителей направлений. По данным Business Insider, компания также уволила часть сотрудников, которые работали над инструментом генерации видео и изображений Grok Imagine и проектом по созданию ИИ-агентов Macrohard. #новости #xai