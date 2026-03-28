Из xAI ушёл последний из 11 соучредителей, основавших компанию вместе с Илоном Маском — BI

В марте 2026 года Маск заявил о планах перестроить команду с нуля.Фото WSJСооснователь xAI Росс Нордин покинул компанию 27 марта 2026 года, пишет Business Insider со ссылкой на источники. Из его профиля в X также исчез значок xAI, который используют сотрудники, отмечает издание.Нордин был одним из 11 инженеров, которые вместе с Илоном Маском запускали ИИ-компанию в 2023 году, а до этого работал в Tesla. По словам собеседников издания, в xAI он подчинялся непосредственно Маску и был его «правой рукой» — координировал процессы в масштабах всей компании.Ещё в 2024-2025 годах из компании ушли один из первых сотрудников Кайл Косич, а также сооснователи Кристиан Сегеди и Игорь Бабушкин, который занялся собственным проектом Babuschkin Ventures.В начале 2026 года из xAI уволились сооснователи Тони Ву и Джимми Ба, а также Грег Янг (он покинул компанию на фоне болезни и остался «неформальным советником») и Тоби Полен.В марте Маск писал в X, что «xAI с самого начала была выстроена неправильно, поэтому её перестраивают с нуля». В том же месяце из компании ушли сооснователь Годун Чжан, который руководил Grok Code и Grok Imagine, а также исследователь Цзыхан Дай.Об уходе десятого соучредителя xAI Мануэля Кройсса источники Business Insider рассказали 26 марта 2026 года. Он руководил процессом предварительного обучения ИИ-моделей на больших массивах данных, а также работал над улучшением моделей для программирования.#новости #xai