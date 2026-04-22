SpaceX заключила с Cursor соглашение о сотрудничестве, которое включает опцион на выкуп стартапа за $60 млрд

В случае отказа от сделки SpaceX должна будет выплатить $10 млрд.Источник: BloombergSpaceX заявила, что вместе с Cursor работает «над созданием лучшего в мире ИИ для программирования и интеллектуальной работы». Соглашение среди прочего предусматривает опцион на выкуп за $60 млрд Anysphere — материнской компании Cursor. Он будет действовать в течение 2026 года.SpaceX заключила сделку за несколько месяцев до предполагаемого IPO, рассчитывая догнать конкурентов в области ИИ, отмечает издание. В случае отказа от покупки Cursor, компания должна будет выплатить $10 млрд — «крупнейшую» в истории компенсацию за расторжение сделки.При этом неясно, планирует ли SpaceX завершить сделку с Cursor до или после IPO, намеченного на июнь 2026 года, подчёркивает NYT. Покупка стартапа даст SpaceX «ведущий продукт и канал распространения среди профессиональных разработчиков», отметили в компании.ИИ-редакторк кода Cursor запустили в 2022 году студенты MIT Майкл Труэлл, Суале Асиф, Арвид Луннемарк и Аман Сэнгер. В ноябре 2025-го стартап привлёк $2,3 млрд при оценке $29,3 млрд. Осенью 2025 года он представил собственную модель для агентного программирования Composer, а в марте 2026-го выпустил Composer 2.#новости #spacex #cursor