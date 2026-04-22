Yandex B2B Tech запустил инструмент SourceCraft CLI для работы с ИИ-агентом в командной строке

Доступны модели из Yandex AI Studio.Источник: «Яндекс»Компания выпустила консольное приложение SourceCraft CLI для пользователей платформы для разработчиков SourceCraft. Они могут давать ИИ-агенту задачи в командной строке (CLI). Это позволяет ему автономно редактировать файлы, запускать процесс автоматической сборки и тестирования кода.Писать запросы можно на естественном языке. Также доступны «навыки», как Skills в Claude Code — готовые сценарии для повторяющихся действий, например проверки кода. SourceCraft CLI можно интегрировать со сторонними платформами для разработки, которые уже используют компании.Агент работает на базе языковых моделей в Yandex AI Studio. Среди них gpt-oss-120b от OpenAI, Gemma3 27B от Google, YandexGPT Pro 5, DeepSeek V3.2 и Qwen3 235B от Alibaba. Самые дорогие — YandexGPT Pro 5 за 1,2 рублей за 1000 входящих и исходящих токенов, YandexGPT Pro 5.1 за 0,8 рублей и DeepSeek V3.2 за 0,5 рублей и 0,8 рублей за 1000 входящих и исходящих токенов соответственно.CLI-инструменты для работы в командной строке уже есть у Google, в Claude Code от Anthropic, в Codex от OpenAI и в GitHub Copilot от Microsoft.