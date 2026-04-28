Шведский разработчик сервиса для вайб-кодинга Lovable выпустил приложения для iOS и Android

Стартап оценивают в $6,6 млрд.Источник: Lovable Мобильное приложение уже доступно в App Store и Google Play, обратило внимание TechCrunch.По словам компании, оно позволит фиксировать идеи для веб-приложений с помощью голосовых и текстовых промптов «на ходу» для их последующего автономного воплощения ИИ-агентом. Есть уведомления о завершении работы и возможность переключаться между смартфоном и компьютером.Lovable основана в Стокгольме в 2023 году. Годом позже стартап выпустил сервис для создания полностью функциональных веб-приложений и сайтов по текстовому запросу без технических знаний. «Под капотом» — модели сторонних компаний, включая OpenAI и Anthropic.Есть бесплатный тариф с ограничением в 30 кредитов в месяц, а также платные подписки по цене от $25 в месяц (1870 рублей по курсу ЦБ на 28 апреля 2026 года).В феврале 2025 года компания привлекла $15 млн, в июле — ещё $200 млн при оценке в $1,8 млрд, а в декабре — $330 млн с оценкой $6,6 млрд. NYT писала, что количество платных пользователей сервиса на декабрь выросло до 320 тысяч. Основная часть клиентов — основатели или предприниматели.