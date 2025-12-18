Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Разработка
Путешествия
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Инвестиции

Шведский разработчик сервиса для вайб-кодинга Lovable привлёк $330 млн при оценке в $6,6 млрд

В июле 2025 года инвесторы оценивали его в $1,8 млрд.

Скриншот vc.ru 
Скриншот vc.ru 
  • Раунд возглавили CapitalG и Menlo Ventures, также в нём приняли участие Khosla Ventures, Accel, EQT и другие инвесторы, пишет The New York Times.
  • Привлечённые средства направят на интеграцию Lovable с другими сервисами, например, Stripe и Notion, а также на расширение возможностей самого Lovable.
  • Lovable основан в Стокгольме в 2023 году. В ноябре 2024 года компания выпустила сервис, который позволяет создавать полностью функциональные приложения и сайты по текстовому запросу без технических знаний. Под «капотом» — модели сторонних компаний, включая OpenAI, Anthropic и Google.
  • В феврале 2025 года стартап привлёк $15 млн. Тогда глава компании Антон Осика заявлял, что её показатель регулярной ожидаемой годовой выручки (ARR) достиг $17 млн, а количество платных пользователей — 30 тысяч человек. В июле Lovable привлёк ещё $200 млн при оценке в $1,8 млрд.
  • На июнь 2025 года ARR увеличился до $75 млн, на декабрь — до $200 млн. Количество платных пользователей — 320 тысяч. Большинство клиентов — основатели компаний и предприниматели, заявляет сервис.

#новости #lovable

1
1
16 комментариев