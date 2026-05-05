Google, Microsoft и xAI будут делиться с властями США доступом к своим ИИ-моделям перед публичным релизом

Для оценки их возможностей и рисков, связанных с нацбезопасностью.Источник: NurPhoto / Getty Images / popularmechanics.comКомпании договорились с администрацией президента США Дональда Трампа, что будут делиться ранними версиями своих ИИ-моделей перед публичным релизом. Об этом пишет WSJ.Оценкой займётся Центр стандартов и инноваций в области ИИ при Минторге США. Он уже провёл более 40 тестов, в том числе пока не выпущенных моделей. OpenAI и Anthropic заключили аналогичное соглашение с министерством в 2024 году, уточняет газета.По соглашению, разработчики будут предоставлять правительству доступ к моделям, из которых уберут часть или все меры защиты, для оценки их возможностей и рисков, связанных с нацбезопасностью.Центр был создан при администрации бывшего президента Джо Байдена в 2023 году как Институт безопасности ИИ и сменил название при Трампе, уточняет Bloomberg.Агентство отмечает, что о соглашениях рассказали на фоне релиза закрытой Claude Mythos от Anthropic, которая «беспокоит американских чиновников». По словам разработчика, модель уже обнаружила «тысячи» уязвимостей нулевого дня.Это не первые сделки ИИ-разработчиков с властями США. В начале 2026 года OpenAI заключила соглашение с Минобороны. По данным The Information, такое же есть и у Google. Anthropic отказалась от соглашения, требуя гарантий, что Claude не будут использовать для слежки. OpenAI заявляет, что в её варианте сделки такие гарантии прописали.Ася КарповаAI8 апр