Ася Карпова
General Motors уволила более 10% сотрудников ИТ-отдела — их якобы хотят заменить специалистами с навыками разработки ИИ-моделей

Официально компания лишь заявила о реорганизации подразделения для укрепления позиций на рынке.

Источник: Getty Images
  • Компания сократила около 600 штатных работников ИТ-отдела — более 10%. Подразделение «реорганизуют», чтобы «улучшить позиции компании в будущем», заявили в General Motors.
  • Источник сообщил TechCrunch, что компания собирается нанять на их место сотрудников с навыками разработки ИИ-моделей и ИИ-агентов, проработки и запуска рабочих процессов с использованием нейросетей, промпт-инжиниринга и применения ИИ в программировании.
  • В августе 2024 года компания сократила около 1000 разработчиков ПО. В декабре закрыла сервис беспилотного такси Cruise.
  • В мае 2025-го на должность директора по продуктам наняли Стерлинга Андерсона — соучредителя стартапа Aurora, разрабатывающего ПО для беспилотных автомобилей. В октябре того же года на позицию руководителя отдела искусственного интеллекта пришёл Бехрад Тоги, работавший в Apple над спецпроектом по созданию беспилотных машин.
«Пожалуйста. В награду у нас отнимут работу»: твит Альтмана о благодарности программистам, которые писали код вручную, вызвал негативную реакцию в X

На фоне сокращений в Block Джека Дорси, Amazon, Meta* и других компаниях.

Комментарий <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Forvelis_io%2Fstatus%2F2033975865290129491%3Fref_src%3Dtwsrc%255Etfw%257Ctwcamp%255Etweetembed%257Ctwterm%255E2033975865290129491%257Ctwgr%255E%257Ctwcon%255Es1_%26amp%3Bref_url%3Dhttps%253A%252F%252Ftechcrunch.com%252F2026%252F03%252F18%252Fsam-altmans-thank-you-to-coders-draws-the-memes%252F&postId=2802873" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@orvelis_io</a> к твиту Альтмана

