General Motors уволила более 10% сотрудников ИТ-отдела — их якобы хотят заменить специалистами с навыками разработки ИИ-моделей

Официально компания лишь заявила о реорганизации подразделения для укрепления позиций на рынке.Источник: Getty ImagesКомпания сократила около 600 штатных работников ИТ-отдела — более 10%. Подразделение «реорганизуют», чтобы «улучшить позиции компании в будущем», заявили в General Motors.Источник сообщил TechCrunch, что компания собирается нанять на их место сотрудников с навыками разработки ИИ-моделей и ИИ-агентов, проработки и запуска рабочих процессов с использованием нейросетей, промпт-инжиниринга и применения ИИ в программировании.В августе 2024 года компания сократила около 1000 разработчиков ПО. В декабре закрыла сервис беспилотного такси Cruise.В мае 2025-го на должность директора по продуктам наняли Стерлинга Андерсона — соучредителя стартапа Aurora, разрабатывающего ПО для беспилотных автомобилей. В октябре того же года на позицию руководителя отдела искусственного интеллекта пришёл Бехрад Тоги, работавший в Apple над спецпроектом по созданию беспилотных машин.Ася Карпова