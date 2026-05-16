OpenAI начала тестировать функцию управления финансами в ChatGPT

Пока среди подписчиков Pro в США.Источник: OpenAIКомпания запустила предварительную версию раздела «Финансы», где можно подключить свои счета. На панели управления будут отображаться расходы и доходы, которые сможет анализировать ChatGPT.Компания заявляет, что бот также помогает с анализом инвестиционных рисков, планированием новых сценариев заработка и проверкой лишних подписок. По умолчанию используется последняя модель компании. Сейчас это GPT‑5.5 Thinking.На старте добавили поддержку более 12 тысяч финансовых учреждений через посредника Plaid.Источник: OpenAIПока функцию тестируют среди подписчиков Pro в США в веб-версии и на iOS. Позже обещают дать доступ пользователям плана Plus.Ася КарповаChatGPT02.08.2025GPT‑4o помогла 17-летнему пользователю Reddit увеличить стоимость инвестиционного портфеля на 25% за первый месяц Он сравнил показатели с индексами малых компаний, и «решения» ИИ-модели оказались «удачнее».#новости