Три ИИ-исследователя на один TPU: в Google не хватает мощностей на новые разработки — Bloomberg

Ресурсы якобы в приоритетном порядке отдают корпоративным клиентам.Источник: Getty ImagesНа фоне растущих потребностей клиентов Google исследователи ИИ-подразделения DeepMind жалуются на нехватку вычислительных мощностей, что влияет на темп их работы. Об этом рассказали источники Bloomberg.«В Google на каждый TPU три претендента», — заявил исследователь Орен Этциони. По его словам, за возможность изучать новые неприоритетные для бизнеса аспекты «приходится конкурировать с платящими клиентами».Бывшие сотрудники Эндрю Дай и Анна Голди рассказали, что в 2023 году в объединённой лаборатории DeepMind и Google Brain ввели внутреннюю систему «кредитов» на чипы. Цены могли расти и падать в зависимости от спроса в компании. Для экономии некоторые исследователи покупали TPU «вскладчину» для общих проектов и тратили «кредиты» коллег, которые были в отпуске.По словам Дая, такая система всё ещё действует «для отдельных исследователей», но объём доступных ресурсов сократился в пользу совершенствования продуктовых функций Gemini, а сотрудники «соревнуются за кусок пирога».В 2025 году Дай пытался улучшить возможности визуального анализа Gemini, но не получил достаточного количества ресурсов. Он покинул компанию и основал ИИ-стартап Elorian в сфере автомобилестроения и робототехники.Иоаннис Антоноглу и Михаил Ласкин ушли из DeepMind в 2024 году, потому что компания не выделяла достаточных мощностей на постобучение, и запустили стартап ReflectionAI.Google заявила изданию, что в компании работает «строгий, непрерывный процесс распределения вычислительных ресурсов», который помогает «сбалансировать потребности клиентов с долгосрочными инвестициями в исследования и инновации». Гендиректор Сундар Пичаи сказал, что компания сосредоточена на создании «передовых ИИ-моделей».