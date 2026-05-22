The Information: OpenAI получила $5,7 млрд выручки в первом квартале 2026 года — на $1 млрд больше конкурирующей Anthropic

Обе компании, по данным СМИ, готовятся к IPO в 2026 году.О показателях выручки пишет The Economic Times со ссылкой на отчёт The Information. По словам последнего, выручка увеличилась благодаря росту использования инструмента для программирования Codex, расширению набора продуктов для бизнеса и первым экспериментам с рекламой в ChatGPT.Кроме того, компания представила обновлённую подписку ChatGPT Pro по цене $100 в месяц.Anthropic же, по данным The Information, во втором квартале 2026 года рассчитывает удвоить выручку до $11 млрд и прогнозирует прибыль в размере около $600 млн. В мае 2026 года WSJ писала, что стартап планирует получить первую операционную прибыль в $559 млн.Американский Forbes отмечал, что OpenAI получает около 85% выручки от подписок на ChatGPT, а Anthropic — от корпоративных клиентов и разработчиков.Оба стартапа, по данным СМИ, готовятся к IPO. По словам источников Bloomberg, Anthropic запланировала выйти на биржу в октябре 2026 года и привлечь около $60 млрд. Размещение OpenAI, по данным собеседников WSJ, должно пройти в сентябре.В последнем раунде весной 2026-го инвесторы оценили OpenAI в $852 млрд. Anthropic в феврале привлекла инвестиции при оценке в $380 млрд, но, по данным Bloomberg, обсуждает привлечение денег при оценке в $900 млрд.Ася КарповаДеньги6 апрOpenAI сделала ставку на рекламу, Anthropic — на инструменты для бизнеса и обе ждут роста затрат на обучение ИИ-моделей: как компании подходят к IPO WSJ собрало показатели, которыми стартапы делились с инвесторами перед последними раундами финансирования.#новости #openai #anthroipic