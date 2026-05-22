Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Таня Боброва
AI

The Information: OpenAI получила $5,7 млрд выручки в первом квартале 2026 года — на $1 млрд больше конкурирующей Anthropic

Обе компании, по данным СМИ, готовятся к IPO в 2026 году.

  • О показателях выручки пишет The Economic Times со ссылкой на отчёт The Information. По словам последнего, выручка увеличилась благодаря росту использования инструмента для программирования Codex, расширению набора продуктов для бизнеса и первым экспериментам с рекламой в ChatGPT.
  • Кроме того, компания представила обновлённую подписку ChatGPT Pro по цене $100 в месяц.
  • Anthropic же, по данным The Information, во втором квартале 2026 года рассчитывает удвоить выручку до $11 млрд и прогнозирует прибыль в размере около $600 млн. В мае 2026 года WSJ писала, что стартап планирует получить первую операционную прибыль в $559 млн.
  • Американский Forbes отмечал, что OpenAI получает около 85% выручки от подписок на ChatGPT, а Anthropic — от корпоративных клиентов и разработчиков.
  • Оба стартапа, по данным СМИ, готовятся к IPO. По словам источников Bloomberg, Anthropic запланировала выйти на биржу в октябре 2026 года и привлечь около $60 млрд. Размещение OpenAI, по данным собеседников WSJ, должно пройти в сентябре.
  • В последнем раунде весной 2026-го инвесторы оценили OpenAI в $852 млрд. Anthropic в феврале привлекла инвестиции при оценке в $380 млрд, но, по данным Bloomberg, обсуждает привлечение денег при оценке в $900 млрд.
Ася Карпова
Деньги
OpenAI сделала ставку на рекламу, Anthropic — на инструменты для бизнеса и обе ждут роста затрат на обучение ИИ-моделей: как компании подходят к IPO

WSJ собрало показатели, которыми стартапы делились с инвесторами перед последними раундами финансирования.

По данным на февраль 2026-го, на Anthropic приходится…

#новости #openai #anthroipic

3
1
9 комментариев