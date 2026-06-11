Сооснователь xAI Игорь Бабушкин запустил стартап River AI — он будет разрабатывать персонализированных ИИ-агентов

По данным Forbes, компания уже вела переговоры о привлечении $1 млрд. Игорь Бабушкин. Источник: BloombergRiver AI планирует создавать ИИ-агентов, которые учатся у пользователей, пишет Bloomberg. По словам Бабушкина, они будут понимать стиль, предпочтения и цели человека и выполнять работу так, «словно пользователь лично контролирует весь процесс».Он также отметил, что идея стартапа появилась на фоне растущих опасений, что ИИ может заменить работников в разных отраслях. Бабушкин считает, что ИИ должен не вытеснять людей, а усиливать их возможности.Компания уже предлагает API, с помощью которого разработчики «смогут создавать собственные ИИ-модели». River AI также планирует развивать инструменты для персонализации ИИ-агентов, которые позволят им обучаться при взаимодействии с пользователями.До этого Forbes писало, что компания собирается привлечь $1 млрд при оценке в $5 млрд. Бабушкин планирует вложить как минимум $100 млн собственных средств.Бабушкин ушёл из xAI в августе 2025 года — он решил заняться собственным проектом Babuschkin Ventures. До перехода в xAI в 2023 году исследователь работал в Google DeepMind и OpenAI.#новости