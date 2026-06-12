Французская Mistral AI ведёт переговоры о привлечении около €3 млрд при оценке в €20 млрд — Bloomberg

Издание называло стартап «достойным конкурентом» для крупных американских и китайских ИИ-разработчиков — одним из немногих в Европе.Источник: Gabby Jones / BloombergПереговоры с инвесторами пока находятся на ранней стадии и условия могут поменяться, рассказали источники Bloomberg. Они отметили: оценка может вырасти, она зависит от интереса инвесторов. В Mistral AI отказались от комментариев.Стартап в 2023 году запустили выходцы из Google DeepMind и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Тогда же компания привлекла первые инвестиции при оценке около $2 млрд, говорили источники Bloomberg. В 2024-м — около $640 млн при оценке почти в $6 млрд.В сентябре 2025-го Mistral AI привлекла €1,7 млрд в раунде C при оценке уже в €11,7 млрд после инвестиций. По словам Bloomberg, из них €1,3 млрд вложил нидерландский поставщик оборудования для производства чипов ASML. Сейчас это крупнейший акционер компании с долей 11%, уточняет агентство.Весной 2026 года компания привлекла $830 млн заёмных средств на расширение ИИ-инфраструктуры в Европе. Mistral AI планировала закупить на эти деньги почти 14 тысяч чипов Nvidia для дата-центра. Компания возглавляет инициативу по строительству во Франции ИИ-дата-центров для европейских предприятий и правительств.Ася КарповаAI03.12.2025Mistral AI выпустила семейство моделей Mistral 3 с открытым исходным кодом при поддержке Nvidia Она занимает второе место среди открытых «не-рассуждающих» моделей на LMArena.#новости #mistral