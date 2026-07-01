Anthropic восстановит доступ к модели Fable 5 для пользователей по всему миру — правительство США отменило ограничения

Они действовали с 12 июня 2025 года.Источник: XО повторном глобальном запуске Fable 5 Anthropic объявила в блоге. С 1 июля 2026 года доступ к модели снова получат пользователи чат бота Claude, а также Claude Code и Claude Cowork с подписками Pro, Max и Team. Компания также восстановит доступ к Mythos 5 для некоторых американских компаний.Anthropic впервые рассказала о Mythos 7 апреля 2026 года: назвала её самой продвинутой моделью и отказалась выпускать в публичный доступ из соображений безопасности. По словам компании, Mythos выявила «тысячи» уязвимостей нулевого дня «во всех основных ОС и веб-браузерах» — почти для каждой она написала эксплойты без какого-либо участия человека.В начале июня Anthropic выпустила Fable 5 — общедоступную модель класса Mythos с ограничениями безопасности, а также закрытую Mythos 5 — для «небольшой группы» специалистов.Спустя несколько дней Anthropic заявила, что власти США потребовали приостановить доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5 всем иностранцам. Компания заявила, что не может проверять гражданство всех пользователей и отключила модели для всех.После этого Anthropic вступила в переговоры с американскими властями, чтобы добиться отмены ограничений для Fable 5 и Mythos 5.30 июня 2026 года Минторг США снял запрет на доступ к Fable 5 для иностранных граждан. Anthropic заявила, что усилила систему защиты моделей, которая теперь блокирует больше 99% попыток злоупотреблений. А в «очень небольшом» числе случаев модель может предоставлять информацию, недостаточно подробную для того, чтобы помочь киберпреступнику, добавила компания.#новости #anthropic