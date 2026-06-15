WSJ: Anthropic отправила ведущих технических специалистов на переговоры с американскими чиновниками, чтобы добиться отмены ограничений для Fable 5 и Mythos 5

Компания вынужденно заблокировала доступ к моделям по требованию властей США. Источник: ReutersВ переговорах принимают участие сооснователь Anthropic Том Браун, глава отдела госполитики Сара Хек, а также старшие технические специалисты компании, включая исследователя безопасности Николаса Карлини, главу команды по оценке рисков моделей Логана Грэма и руководителя отдела защитных механизмов Дэйва Орра, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Правительство США представляют министр торговли Говард Лютник и национальный директор по кибербезопасности Шон Кэрнкросс. По словам источников, обе стороны заинтересованы в восстановлении доступа к моделям, но пока не пришли к окончательному решению.В Anthropic считают, что реакция властей была слишком жёсткой, а выявленные Fable 5 и Mythos 5 уязвимости «относительно просты» и доступны и другим публичным моделям.В июне 2026 года Anthropic отключила доступ к Fable 5 и Mythos 5 всем клиентам после требования властей США заблокировать модели для иностранцев. При этом в компании подчеркнули, что власти не предоставили конкретных деталей, которые бы объясняли причину запрета.WSJ писало, что администрация президента США Дональда Трампа решила приостановить использование Fable 5 и Mythos 5 после переговоров главы Amazon Энди Джесси с чиновниками. Исследователи Amazon якобы использовали несколько промптов, чтобы заставить Fable 5 выдать информацию, которую могли бы использовать для кибератак.При этом СМИ отмечали, что американская администрация вряд ли пойдёт на такие же меры в отношении других ИИ-компаний.Anthropic представила Claude Fable 5 — первую общедоступную модель класса Mythos — в начале июня 2026 года. Чтобы модель не использовали злоумышленники, компания добавила меры защиты. Например, на запросы по некоторым темами отвечала не Fable 5, а Claude Opus 4.8. Тогда же стартап выпустил закрытую версию Mythos 5 — для «небольшой группы» специалистов по кибербезопасности и провайдеров инфраструктуры.Ася КарповаAI10 июня«Claude Fable 5 — настоящий зверь, но медленный и дорогой»: первые отзывы и тесты модели от Anthropic Она может писать код автономно по десять часов, но сильно ограничена механизмами безопасности. #новости #anthropic #mythos