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Таня Боброва
AI

Anthropic отключила доступ к Fable 5 и Mythos 5 всем клиентам после требования властей США заблокировать модели для иностранцев

Доступ к остальным моделям останется без изменений.

Источник: Gabby Jones / Bloomberg
Источник: Gabby Jones / Bloomberg
  • Правительство США со ссылкой на органы нацбезопасности выпустило директиву, которая требует приостановить доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5 всем иностранцам, рассказали в Anthropic.
  • Она касается всех, кто находится как за пределами США, так и внутри страны, а также иностранных сотрудников Anthropic. Чтобы выполнить требования, компания отключила Fable 5 и Mythos 5 для всех клиентов.
  • По словам стартапа, в полученном письме не было конкретных деталей, что именно беспокоит власти в плане нацбезопасности. Насколько известно компании, причина в появлении джейлбрейков для Fable 5.
  • Сама Anthropic считает, что добавила надёжные меры безопасности, и отмечает: перед запуском Fable компания вместе с правительством США и сторонними организациями потратила «тысячи» часов на проверку систем.
  • Компания не согласна, что обнаружение потенциального «узкого» джейлбрейка должно быть причиной для отзыва коммерческой модели. «Мы верим, что это недоразумение, и работаем над скорейшим восстановлением доступа», — добавили в стартапе.
  • Anthropic представила Claude Fable 5 — первую общедоступную модель класса Mythos — в начале июня 2026 года. Чтобы модель не использовали злоумышленники, компания добавила меры защиты. Например, на запросы по некоторым темами отвечала не Fable 5, а Claude Opus 4.8. Тогда же стартап выпустил закрытую версию Mythos 5 — для «небольшой группы» специалистов по кибербезопасности и провайдеров инфраструктуры.
Ася Карпова
AI
«Claude Fable 5 — настоящий зверь, но медленный и дорогой»: первые отзывы и тесты модели от Anthropic

Она может писать код автономно по десять часов, но сильно ограничена механизмами безопасности.

#новости #anthropic

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