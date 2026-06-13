Anthropic отключила доступ к Fable 5 и Mythos 5 всем клиентам после требования властей США заблокировать модели для иностранцев

Доступ к остальным моделям останется без изменений.Источник: Gabby Jones / BloombergПравительство США со ссылкой на органы нацбезопасности выпустило директиву, которая требует приостановить доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5 всем иностранцам, рассказали в Anthropic.Она касается всех, кто находится как за пределами США, так и внутри страны, а также иностранных сотрудников Anthropic. Чтобы выполнить требования, компания отключила Fable 5 и Mythos 5 для всех клиентов.По словам стартапа, в полученном письме не было конкретных деталей, что именно беспокоит власти в плане нацбезопасности. Насколько известно компании, причина в появлении джейлбрейков для Fable 5.Сама Anthropic считает, что добавила надёжные меры безопасности, и отмечает: перед запуском Fable компания вместе с правительством США и сторонними организациями потратила «тысячи» часов на проверку систем.Компания не согласна, что обнаружение потенциального «узкого» джейлбрейка должно быть причиной для отзыва коммерческой модели. «Мы верим, что это недоразумение, и работаем над скорейшим восстановлением доступа», — добавили в стартапе.Anthropic представила Claude Fable 5 — первую общедоступную модель класса Mythos — в начале июня 2026 года. Чтобы модель не использовали злоумышленники, компания добавила меры защиты. Например, на запросы по некоторым темами отвечала не Fable 5, а Claude Opus 4.8. Тогда же стартап выпустил закрытую версию Mythos 5 — для «небольшой группы» специалистов по кибербезопасности и провайдеров инфраструктуры.Ася КарповаAI10 июня«Claude Fable 5 — настоящий зверь, но медленный и дорогой»: первые отзывы и тесты модели от Anthropic Она может писать код автономно по десять часов, но сильно ограничена механизмами безопасности. #новости #anthropic