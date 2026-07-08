SpaceXAI представила Grok 4.5, которую разработала вместе с Cursor

Её создали для программирования и ИИ-агентов.Источник: SpaceXAI SpaceXAI (переименованная xAI) представила свою «самую умную» модель Grok 4.5, которую разработала вместе с командой Cursor. SpaceX объявила о покупке Cursor в июне 2026 года.По словам SpaceXAI, модель обучили на наборах данных, охватывающих знания в области программирования, науки и математики. Если Composer 2.5, которую Cursor представил в мае 2026-го, обучали как специалиста по программированию, то для Grok 4.5 использовали более широкий набор данных, добавил стартап.Grok 4.5 работает на архитектуре «Смеси экспертов» (Mixture of Experts, MoE) и хорошо справляется со сложными, длительными задачами, в том числе разработкой, задачами в области финансов, права и прочих. В бенчмарке Terminal-bench 2.1 для оценки работы ИИ-агентов модель обошла Opus 4.8 от Anthropic и Composer 2.5.Сравнение результатов Grok 4.5 и моделей других разработчиков. Источник: Cursor Глава Cursor Майкл Труэлл написал в X, что Grok 4.5 — это модель «класса Opus, быстрая и с низкой стоимостью». Она доступна в Cursor, Grok Build и SpaceXAI Console (в ЕС в продуктах SpaceXAI модель планируют добавить в середине июля 2026 года). Цена — $2 за 1 млн входных токенов и $6 за 1 млн выходных.#новости #cursor #spacexai