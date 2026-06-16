SpaceX объявила о покупке Cursor за $60 млрд

Компания получила опцион весной 2026 года, перед IPO.Источник: Bloomberg Компания Илона Маска покупает Anysphere, разработчика ИИ-сервиса Cursor, пишет Reuters. Сделку рассчитывают закрыть в третьем квартале 2026 года. Bloomberg уточняет, что инвесторы Cursor смогут получить акции SpaceX исходя из оценки стартапа в $60 млрд.Сделка может укрепить позиции xAI (разработчик Grok), с которым SpaceX объединилась в феврале 2026 года, в области ИИ-программирования, где она отставала от конкурентов, отмечает Reuters. А Cursor мог бы получить больше вычислительных мощностей.Соглашение о сотрудничестве с Cursor компания заключила в апреле 2026 года. Оно включало опцион на выкуп стартапа за $60 млрд. По словам источников Bloomberg, SpaceX планировала оформить сделку через 30 дней после выхода на биржу. Компания провела IPO в США в июне 2026 года и привлекла $85,7 млрд при рыночной капитализации свыше $2 трлн.Cursor запустили в 2022 году Майкл Труэлл, Суале Асиф, Арвид Луннемарк и Аман Сэнгер во время учёбы в MIT. Осенью 2025-го, в последнем раунде инвестиций, стартап привлёк $2,3 млрд при оценке $29,3 млрд.Тогда же представил модель Composer для агентного программирования, в марте 2026-го — Composer 2, в мае — Composer 2.5. В апреле стартап выпустил Cursor 3 с переработанным интерфейсом, который ориентирован не на работу с файлами, а на управление ИИ-агентами. Bloomberg писало, что около 60% выручки компания получает от корпоративных клиентов.Артур ТомилкоAI14:58Строгий отбор инженеров, зависимость от Anthropic и ставка на Маска: Business Insider рассказало историю Cursor и его главы Майкла Труэлла 16 июня 2026 года стартап за $60 млрд купила SpaceX. #новости #cursor