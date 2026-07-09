Лаборатория «суперинтеллекта» Meta* представила Muse Spark 1.1 и открыла разработчикам доступ к модели по API в режиме превью

Закрытую модель Muse Spark показали весной 2026 года.Источник: Meta*Meta* представила закрытую модель Muse Spark, первую от лаборатории «суперинтеллекта», в апреле 2026 года. Её встроили в помощника Meta* AI. Теперь компания выпустила Muse Spark 1.1 — мультимодальную рассуждающую модель, созданную для задач ИИ-агентов.Компания также открыла Meta* Model API в режиме публичного превью (по словам The Verge, в США) — разработчики получат доступ к Muse Spark 1.1. Цены — $1,25 и $4,25 за 1 млн входных и выходных токенов соответственно. Новые аккаунты в Meta* Model API получат по $20 в виде кредитов. Модель также доступна в режиме Thinking в приложении и на сайте Meta* AI.Вместе с моделью для генерации изображений Muse Image, которую Meta* представила в начале июля 2026 года, Muse Spark 1.1 приближает компанию к тому, как выглядит «персональный суперинтеллект», отметила Meta*: моделям, которые помогают достичь целей пользователя, укрепить его отношения и начать действовать в областях, наиболее значимых для него.Сравнение результатов Muse Spark 1.1 с Muse Spark и моделями других разработчиков по бенчмаркам для оценки работы агентов, программирования и мульмодальных задач. Источник: Meta*Как отмечает Bloomberg, компания впервые стала брать плату за доступ к своим моделям. В 2026 году она ожидает рекордные капитальные затраты — компания тратит «миллиарды долларов» на привлечение кадров в Meta* Superintelligence Labs и инфраструктуру, добавляет агентство.Линейка Muse стала вторым крупным ИИ-проектом Meta* после моделей Llama, писало The Verge. Последнюю базовую Llama 4 компания выпустила в апреле 2025 года.Ася КарповаAIвчераMeta* столкнулась с критикой от пользователей из-за функции создания дипфейков по фотографиям в публичных аккаунтах Instagram* Компания объяснила, что генерации с собой можно запретить в настройках.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости