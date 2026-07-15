Thinking Machines Lab бывшего техдиректора OpenAI Миры Мурати представил свою первую открытую ИИ-модель

Она разработана, чтобы быть «универсальной и эффективной», отмечает Bloomberg.Глава Thinking Machines Lab Мира Мурати. Источник: Getty Images Модель называется Inkling, рассказал стартап. Она открытая, доступна на Hugging Face и в консоли Tinker. Работает на архитектуре «Смеси экспертов» (Mixture of Experts, MoE), 975 млрд параметров с 41 млрд — активных. Поддерживает контекстное окно до 1 млн токенов.Модель предварительно обучили на 45 трлн токенов текста, изображений, аудио и видео. По словам стартапа, Inkling — высокоэффективна во многих областях и «достаточно гибкая», чтобы адаптироваться. Вместе с ней стартап представил превью-версию Inkling-Small с 12 млрд активных параметров.Сравнение результатов Inkling по некоторым бенчмаркам с моделями других разработчиков — открытыми и закрытыми. Источник: Thinking Machines LabThinking Machines Lab — запущенный в феврале 2025 года стартап бывшего техдиректора OpenAI Миры Мурати. В июле того же года он закрыл раунд на $2 млрд при оценке $12 млрд. В ноябре источники Bloomberg говорили, что компания ведёт переговоры об инвестициях при оценке в $50 млрд.По словам Bloomberg, Inkling разработали в рамках идеи стартапа выпускать «модели взаимодействия».Ася КарповаAI12 маяThinking Machines бывшего техдиректора OpenAI Миры Мурати впервые анонсировала свою разработку — «модели взаимодействия» Полноценный релиз обещают в 2026 году.#новости #thinkingmachineslab