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Таня Боброва
AI

Thinking Machines Lab бывшего техдиректора OpenAI Миры Мурати представил свою первую открытую ИИ-модель

Она разработана, чтобы быть «универсальной и эффективной», отмечает Bloomberg.

Глава Thinking Machines Lab Мира Мурати. Источник: Getty Images 
Глава Thinking Machines Lab Мира Мурати. Источник: Getty Images 
  • Модель называется Inkling, рассказал стартап. Она открытая, доступна на Hugging Face и в консоли Tinker. Работает на архитектуре «Смеси экспертов» (Mixture of Experts, MoE), 975 млрд параметров с 41 млрд — активных. Поддерживает контекстное окно до 1 млн токенов.
  • Модель предварительно обучили на 45 трлн токенов текста, изображений, аудио и видео. По словам стартапа, Inkling — высокоэффективна во многих областях и «достаточно гибкая», чтобы адаптироваться. Вместе с ней стартап представил превью-версию Inkling-Small с 12 млрд активных параметров.
Сравнение результатов Inkling по некоторым бенчмаркам с моделями других разработчиков — открытыми и закрытыми. Источник: Thinking Machines Lab
Сравнение результатов Inkling по некоторым бенчмаркам с моделями других разработчиков — открытыми и закрытыми. Источник: Thinking Machines Lab
  • Thinking Machines Lab — запущенный в феврале 2025 года стартап бывшего техдиректора OpenAI Миры Мурати. В июле того же года он закрыл раунд на $2 млрд при оценке $12 млрд. В ноябре источники Bloomberg говорили, что компания ведёт переговоры об инвестициях при оценке в $50 млрд.
  • По словам Bloomberg, Inkling разработали в рамках идеи стартапа выпускать «модели взаимодействия».
Ася Карпова
AI
Thinking Machines бывшего техдиректора OpenAI Миры Мурати впервые анонсировала свою разработку — «модели взаимодействия»

Полноценный релиз обещают в 2026 году.

#новости #thinkingmachineslab

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