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Таня Боброва
AI

Google переименовала NotebookLM в Gemini Notebook

Компания представила сервис в 2023 году.

Источник: Google
  • С тех пор, по словам Google, им воспользовались свыше 30 млн человек и более 600 тысяч компаний для разных задач — от создания интерактивных материалов для адаптации новых сотрудников до генерации аудио- и видеорезюме по заметкам.
  • Переименованный сервис останется самостоятельным продуктом. Он уже синхронизируется с приложением Gemini, в будущем компания планирует интегрировать Gemini Notebook в режим AI Mode в поиске.
  • С момента запуска Google добавила в Gemini Notebook режим Deep Research для «сложных исследований», функцию генерации видеопрезентаций и «подкастов» на основе заметок и другие возможности.
Ася Карпова
AI
Американский радиоведущий подал в суд на Google за использование его голоса в ИИ-подкастах NotebookLM

Компания обвинения отрицает.

Дэвид Грин. Источник: The Washington Post

#новости #gemini #notebooklm

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