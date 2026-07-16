Google переименовала NotebookLM в Gemini Notebook

Компания представила сервис в 2023 году.Источник: Google С тех пор, по словам Google, им воспользовались свыше 30 млн человек и более 600 тысяч компаний для разных задач — от создания интерактивных материалов для адаптации новых сотрудников до генерации аудио- и видеорезюме по заметкам.Переименованный сервис останется самостоятельным продуктом. Он уже синхронизируется с приложением Gemini, в будущем компания планирует интегрировать Gemini Notebook в режим AI Mode в поиске.С момента запуска Google добавила в Gemini Notebook режим Deep Research для «сложных исследований», функцию генерации видеопрезентаций и «подкастов» на основе заметок и другие возможности.Ася КарповаAI15 феврАмериканский радиоведущий подал в суд на Google за использование его голоса в ИИ-подкастах NotebookLM Компания обвинения отрицает.#новости #gemini #notebooklm