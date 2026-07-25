Nvidia, Microsoft и другие ИТ-компании публично выступили в защиту открытых моделей

На фоне обсуждений возможных ограничений для китайских моделей в США.Скриншот vc.ruAndreessen Horowitz, Black Forest Labs, Hugging Face, Microsoft, Mistral, Nvidia, Replit и другие компании и ИИ-разработчики подписали открытое письмо, в котором призвали политиков избегать «преждевременных ограничений» для открытых моделей. Внимание на это обратило CNBC.По словам авторов, открытые модели усиливают конкуренцию и гарантируют, что технологии не сконцентрированы в руках избранных компаний. Полагаться же только на закрытые модели не всегда безопасно: они могут быть взломаны, использованы не по назначению, а посторонние не смогут обнаружить проблему.Модели с открытыми весами позволяют широкому кругу исследователей и разработчиков изучать их поведение, выявлять уязвимости, разрабатывать меры защиты и совершенствовать их со временем, говорится в письме.Как отмечает CNBC, письмо появлось на фоне обсуждений чиновников и руководителей вопроса, стоит ли ограничивать доступ к китайским — часто открытым — моделям в США. В июле 2026 года в правительстве США обвинили китайскую Moonshot AI в «краже» технологий Anthropic для обучения Kimi K3.В ИТ-отрасли также не все довольны мерами контроля, которые добавляют компании вроде OpenAI и Anthropic для закрытых моделей, отмечает Reuters. В июле 2026 года OpenAI рассказала, что её модели «случайно» взломали Hugging Face. По словам WSJ, инженеры Hugging Face пытались использовать для защиты Fable 5 и Opus от Anthropic — те отказались из-за встроенных механизмов защиты. Помогла открытая модель от китайской Z.ai.#новости