«Яндекс» запланировал, что к концу 2026 года 75% разработчиков будут использовать нейросети для написания 75% нового кода

Сейчас более половины изменений в коде пишет ИИ, рассказали в компании.Источник: «Коммерсантъ»«Яндекс» объявил о запуске программы «75/75/75», чтобы «сделать использование искусственного интеллекта новым стандартом разработки в инженерных командах».В компании планируют, что к концу 2026 года использовать ИИ-агентов и ИИ-инструменты при написании кода будут не менее 75% разработчиков. Нейросети также начнут применять при подготовке 75% «изменений на уровне всей компании». В каждом изменении должно быть сгенерировано не менее 75% кода.На сегодняшний день «регулярно» используют ИИ 73% разработчиков «Яндекса». Генеративные модели помогают писать более половины нового кода. Показателя в 75% пока достигают 17,2% разработчиков.Как рассказали в «Яндексе», команда «Яндекс Еды» за два месяца написала с помощью нейросетей код для «ИИ-хостес», принимающей звонки. В «Яндекс Браузере» ИИ использовали для 80% кода новой архитектуры технологии перевода видео — «её удалось реализовать за два дня вместо двух-трёх недель». В «Яндекс Лавке» один сотрудник, по заявлениям компании, разработал прототип кабинета для франчайзи за три недели.В компании используют нескольких внутренних ИИ-агентов. GENA автономно решает задачи программистов в более чем «тысяче» проектов. «Стефания» — виртуальный сотрудник, который готовит аналитику по внутренним данным, проверяет продуктовые гипотезы, делает ревью кода. Ей еженедельно пользуются 5 тысяч сотрудников.В «Яндексе» говорят, что также пользуются собственными платформами: сервисом для работы с кодом SourceCraft и студией для создания ИИ-агентов Yandex AI Studio.Артур МартыгинAI17 июня«Потокенмаксили» — и хватит: как компании сначала вынудили разработчиков бездумно жечь токены, а теперь вводят лимиты Потому что всё-таки считают деньги.#новости