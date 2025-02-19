Сервис «Яндекс Книги» добавил сгенерированные с помощью нейросетей обложки для 10 тысяч произведений

Промпты помогала придумывать YandexGPT, варианты изображений затем генерировала YandexART.Источник здесь и далее: «Яндекс Книги»Дизайнеры сгенерировали обложки для книг, которые получили статус общественного достояния, рассказали в сервисе «Яндекс Книги» (ранее — «Букмейт»). Среди произведений — «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Война и мир» Льва Толстого, «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла и другие.Сначала YandexGPT генерировала несколько вариантов описания изображения на основе названия книги, её жанра и аннотации. Затем YandexART на основе этого промпта предлагала варианты изображений.Также дизайнеры разработали специальную цветовую систему. В зависимости от категории, в которую попадала книга — классика, нон-фикшен, детская литература или культурное наследие, — подбирались цветовое решение и стиль.Сгенерированные обложки отмечены плашкой YandexART, книги с ними можно найти по тегу «бесплатно». В случае неточностей в изображениях пользователи могут сообщить о них в поддержку.«Яндекс» не впервые использует ИИ в работе: в 2024 году «Яндекс Лавка» представила бренд фермерских и премиальных продуктов «Лавка 100», за дизайн упаковки которых отвечала нейросеть. Тогда же дизайн упаковок с помощью нейросетей начал генерировать «Вкусвилл».#новости #яндекскниги