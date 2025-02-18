Meta* анонсировала LlamaCon — свою первую ИТ-конференцию о генеративном ИИ

И назвала дату Meta* Connect 2025.Meta* объявила, что проведёт мероприятие LlamaCon, названное в честь семейства генеративных ИИ-моделей компании, 29 апреля 2025 года, пишет TechCrunch.На конференции представят «последние разработки в области ИИ с открытым исходным кодом». Детали о мероприятии компания обещает рассказать в ближайшее время.Также Meta* назвала дату Meta* Connect 2025 — 17-18 сентября. Традиционно компания представляет в это время в том числе устройства. Например, она показывала «умные» очки Ray-Ban и прототип очков дополненной реальности Orion.Глава компании Марк Цукерберг называл 2025-й «определяющим» годом для ИИ. Он ожидает, что Meta* AI станет ведущим ассистентом с более чем 1 млрд пользователей, а Llama 4 — ведущей моделью.*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана экстремистской в России и запрещена.#новости #meta