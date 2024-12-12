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Ася Карпова
Apple

Apple запланировала выпустить свой чип Baltra для обучения ИИ к 2026 году — The Information

В июле 2024-го компания сообщала, что не использует чипы Nvidia для искусственного интеллекта.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Новый чип для обработки данных искусственным интеллектом внутри компании получил кодовое название Baltra. Его могут запустить в массовое производство к 2026 году, пишет Bloomberg со ссылкой на источники издания The Information в Apple.
  • Оно сообщило, что корпорация сотрудничает с производителем полупроводников Broadcom. Обе компании не ответили на запрос журналистов подтвердить информацию.
  • В июле 2024 года Apple заявила, что использовала чипы от Google, а не лидера отрасли Nvidia, для внедрения искусственного интеллекта в свои продукты.
  • 3 декабря 2024 года компания рассказала, что тестирует чипы от Amazon — чтобы оценить, можно ли использовать их для обучения ИИ в Apple Intelligence.
  • 11 декабря Apple выпустила iOS 18.2 с поддержкой ChatGPT в Siri, генерацией эмодзи и другими ИИ-функциями Apple Intelligence.

#новости #apple #nvidia

11
13 комментариев
PODNEVOLNYI

Байкал ответит в 2030

4
3
1
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Случай

Да рано, но к 2036му точно случится рывок!

2
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Илья Бузыцков

Вы полезное дело на самом деле делаете, толку от таких вбросов - ноль, зато выбиваете с европейских лохов бюджеты, помогаете родине, наши слоняры 💪

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new_comment

Ты зарегистрировался, чтобы хреново приплести.
У тебя маниакальное расстройство.

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Твердыня

В июле 2024 года Apple заявила, что использовала чипы от Google

3
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Лёня Воронин

А сейчас тестирует Амазон

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Николай Борисов

Сейчас эта сфера так быстро развивается, что 2026 - это очень далеко

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