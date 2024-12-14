Apple начнёт с 2025 года собирать наушники AirPods в Индии — Bloomberg

Ещё в 2023 году глава компании Тим Кук говорил, что это один из приоритетных для неё регионов.За выпуск на новом заводе в штате Телингана будет отвечать подразделение тайваньской Foxconn Technology Group, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Тесты уже запустили.Пока Apple в Индии собирала только iPhone. Масштабирование в стране, по словам издания, должно помочь снизить зависимость от Китая. А возможно оно благодаря финансовым льготам от индийских властей, доступу к квалифицированным кадрам и расширению местных «технологических возможностей» в целом.Тим Кук на открытии первого магазина Apple в Индии в 2023 году. Источник: CNBCБизнес стал чаще задумываться о поиске альтернативы Китаю по разным причинам: это и его торговая война с США, которая может ожесточиться с приходом Дональда Трампа на пост президента, и затянувшаяся политика нулевой терпимости к Covid-19, которая в начале 2020-х надолго нарушила логистические цепочки.Полина ЛааксоМаркетплейсы23.04.2023«Второй Китай»: почему Apple хочет расширяться в Индии Коротко о том, какие перспективы есть у индийского рынка и как обстоят дела самой компании на нём.#apple #новости #airpods
"Никто из Китая свое производство переносить не будет!" (с) типичный скрепыш
Непонятно зачем изначально с ним было нужно связываться, Индия во многом ментально ближе США, там даже хинди на втором месте по использованию, все базарят на английском. Производственный и трудовой потенциал у стран тоже почти одинаковый.
Новые маки будут во Вьетнаме производить, постепенно всё распихают по Азии ближе к 26-27 годам
И правильно что переносят, китайцу доверять дело сомнительное
Ну значит и телефоны собирать начнут? Ах, а ведь пробовали, но получался нефритовый стержень, а не айфон
https://habr.com/ru/news/716824/
Будут в новом цвете - карри