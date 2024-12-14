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Полина Лааксо
Apple

Apple начнёт с 2025 года собирать наушники AirPods в Индии — Bloomberg

Ещё в 2023 году глава компании Тим Кук говорил, что это один из приоритетных для неё регионов.

  • За выпуск на новом заводе в штате Телингана будет отвечать подразделение тайваньской Foxconn Technology Group, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Тесты уже запустили.
  • Пока Apple в Индии собирала только iPhone. Масштабирование в стране, по словам издания, должно помочь снизить зависимость от Китая. А возможно оно благодаря финансовым льготам от индийских властей, доступу к квалифицированным кадрам и расширению местных «технологических возможностей» в целом.
Тим Кук на открытии первого магазина Apple в Индии в 2023 году. Источник: CNBC
Тим Кук на открытии первого магазина Apple в Индии в 2023 году. Источник: CNBC
  • Бизнес стал чаще задумываться о поиске альтернативы Китаю по разным причинам: это и его торговая война с США, которая может ожесточиться с приходом Дональда Трампа на пост президента, и затянувшаяся политика нулевой терпимости к Covid-19, которая в начале 2020-х надолго нарушила логистические цепочки.
Полина Лааксо
Маркетплейсы
«Второй Китай»: почему Apple хочет расширяться в Индии

Коротко о том, какие перспективы есть у индийского рынка и как обстоят дела самой компании на нём.

Тим Кук на открытии первого магазина Apple в Индии. Источник: <a href="https://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/devices/apple-opens-second-india-store-in-delhi/99630557?redirect=1" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">ET</a>

#apple #новости #airpods

33
22
54 комментария
hikonomuro

"Никто из Китая свое производство переносить не будет!" (с) типичный скрепыш

11
1
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xsignes

Непонятно зачем изначально с ним было нужно связываться, Индия во многом ментально ближе США, там даже хинди на втором месте по использованию, все базарят на английском. Производственный и трудовой потенциал у стран тоже почти одинаковый.

2
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Denis

Новые маки будут во Вьетнаме производить, постепенно всё распихают по Азии ближе к 26-27 годам

4
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Олег Волков

И правильно что переносят, китайцу доверять дело сомнительное

2
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Vitaly Tolstykh

Ну значит и телефоны собирать начнут? Ах, а ведь пробовали, но получался нефритовый стержень, а не айфон

https://habr.com/ru/news/716824/

habr.com
Apple столкнулась с большим количеством брака корпусов iPhone на производствах в Индии
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Mikhail Medvedev

Будут в новом цвете - карри

2
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Филипп Гаврилов
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