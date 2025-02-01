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Ася Карпова
Apple

Apple свернула разработку очередных очков дополненной реальности — Bloomberg

Прошлую попытку она отложила ещё в 2023 году.

Гарнитура смешанной реальности Vision Pro. Источник: Apple
Гарнитура смешанной реальности Vision Pro. Источник: Apple
  • Apple закрыла проект по созданию AR-очков под кодовым названием N107. Прототип выглядел как обычные очки со встроенными дисплеями.
  • Линзы, по задумке, должны были менять цвет в зависимости от включённого приложения — чтобы окружающие знали, когда пользователь занят.
  • Изначально разработчики планировали, что очки будут подключаться к iPhone для работы в приложениях, но вычислительной мощности телефона не хватало и сильно расходовался заряд батареи. Прототип с подключением к Mac тоже «плохо показал себя».
  • В июне 2024 года Apple приостановила работу над более дорогой версией гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Позже — сократила объёмы производства уже представленной модели за $3499.
  • Работу над базовыми технологиями для очков дополненной реальности, включая microLED-дисплеи, продолжат.
  • Meta* работает над созданием очков дополненной реальности Artemis и рассчитывает выпустить их к 2027 году. От прототипа AR-очков Orion компания отказалась.
Полина Лааксо
Техника
«iPad для лица»: первые впечатления от шлема Apple Vision Pro за $3499

Ими поделились журналисты, которые получили устройство перед стартом продаж в США.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.

#новости #apple

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12 комментариев
THE DUDE

Ксяоми, нагни уже их.
Что революционного эппл сделали без Джобса? Процессор только если? У андроида фишки воруют, преподносят как инновации, ни одного нового устройства не в состоянии сделать.

8
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Согласовано

Эпл сделали революционный маркетинг. Замени на корпусе логотип яблока на надпись РФОН и продажи рухнут ниже плинтуса.

1
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Геннадий Карпенко

Ходят слухи, что к разработки apple vision pro приложил руку джобс, покрайней мере на концептуальном уровне.

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Доктор Богомол Табогган

Вообще вся идея носить на голове что-то более громоздкое, чем обычные очки обречена на провал. Этот продукт не нужен обществу, кроме гиков и какого-то спец. производства.

2
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Буквоед

идея носить на голове что-то более громоздкое, чем обычные очки обречена на провал

5
2
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Garreth

Этот продукт нужен чтоб когда нибудь появились вр очки размером с обычные. Компании не могут просто пропустить несколько этапов развития девайса и сразу выпустить какой нибудь 6th gen убергаджет

1
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Геннадий Карпенко

Нужно носить в голове, но цифровой неокортекс еще ни скоро создадут.

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