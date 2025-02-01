Apple свернула разработку очередных очков дополненной реальности — Bloomberg

Прошлую попытку она отложила ещё в 2023 году.Гарнитура смешанной реальности Vision Pro. Источник: AppleApple закрыла проект по созданию AR-очков под кодовым названием N107. Прототип выглядел как обычные очки со встроенными дисплеями.Линзы, по задумке, должны были менять цвет в зависимости от включённого приложения — чтобы окружающие знали, когда пользователь занят.Изначально разработчики планировали, что очки будут подключаться к iPhone для работы в приложениях, но вычислительной мощности телефона не хватало и сильно расходовался заряд батареи. Прототип с подключением к Mac тоже «плохо показал себя».В июне 2024 года Apple приостановила работу над более дорогой версией гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Позже — сократила объёмы производства уже представленной модели за $3499.Работу над базовыми технологиями для очков дополненной реальности, включая microLED-дисплеи, продолжат.Meta* работает над созданием очков дополненной реальности Artemis и рассчитывает выпустить их к 2027 году. От прототипа AR-очков Orion компания отказалась.Полина ЛааксоТехника04.02.2024«iPad для лица»: первые впечатления от шлема Apple Vision Pro за $3499 Ими поделились журналисты, которые получили устройство перед стартом продаж в США.*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости #apple
Ксяоми, нагни уже их.
Что революционного эппл сделали без Джобса? Процессор только если? У андроида фишки воруют, преподносят как инновации, ни одного нового устройства не в состоянии сделать.
Эпл сделали революционный маркетинг. Замени на корпусе логотип яблока на надпись РФОН и продажи рухнут ниже плинтуса.
Ходят слухи, что к разработки apple vision pro приложил руку джобс, покрайней мере на концептуальном уровне.
Вообще вся идея носить на голове что-то более громоздкое, чем обычные очки обречена на провал. Этот продукт не нужен обществу, кроме гиков и какого-то спец. производства.
идея носить на голове что-то более громоздкое, чем обычные очки обречена на провал
Этот продукт нужен чтоб когда нибудь появились вр очки размером с обычные. Компании не могут просто пропустить несколько этапов развития девайса и сразу выпустить какой нибудь 6th gen убергаджет
Нужно носить в голове, но цифровой неокортекс еще ни скоро создадут.