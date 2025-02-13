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Евгения Евсеева
Apple

Apple внедрит ИИ от Alibaba в iPhone в Китае

Сейчас стране ИИ-функции на iOS недоступны.

  • Об этом сообщил предправления Alibaba Group Цай Джо, пишет CNBC.
  • По его словам, они сотрудничают с Apple для внедрения ИИ в продаваемые в Китае iPhone. Он также рассказал, что компания вела переговоры с разными фирмами, но в итоге выбрала Alibaba. Других подробностей Цай не сообщил.
  • О возможном партнёрстве 11 февраля сообщило The Information. По данным издания, сначала Apple выбрала в качестве партнёра Baidu, но «прогресс» компании не соответствовал её стандартам. Потом она рассматривала модели от Tencent, ByteDance (владелец TikTok), Alibaba и DeepSeek.
Источник: Alamy
Источник: Alamy

#новости #apple #alibaba

3
6 комментариев
Алексей Волков

Что же в этом ИИ такого, чего нет у остальных?

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Robert Takaev

Эмэйзинг

2
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Драка вегетарианца с людоедом

Модели Alibaba Qwen достаточно известны в мире опенсорса, они в целом такой крепкий середнячок на четвёрку с плюсом, чуть повыше моделей Meta. В России из крупных контор его Тинькофф например файнтюнит под себя, и получившаяся модель в целом обгоняет тот же Гигачат Макс и 4o-mini.

Байду же, скажем так, год с чем-то назад с помпой хвалилась тем, что их модель превосходит ChatGPT 4, а как пыль улеглась, оказалось, что "превосходство" было в единичных мутных тестах на основе корпуса китайского языка, а во всём остальном модель проигрывала вчистую.

1
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Фильморус

Крупнейшая торговая площадка, например, китайский Амазон.

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Покушай булочек

А Трамп не против? Путин утвердил?

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Rafa Ramazanoff

Что-то эпол в последнее время не амээээзинг, остают в ии, обосрались с очками, с электро авто

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