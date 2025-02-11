Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Крипто
AI
Телеграм
Право
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Apple

Apple сотрудничает с Alibaba для разработки ИИ-функций для пользователей iPhone в Китае — The Information

Сейчас в стране эти функции недоступны, и компания теряет деньги.

  • О сотрудничестве Apple и китайской Alibaba рассказал источник The Information, пишет Reuters. По данным издания, компании передали свои наработки на утверждение китайскому регулятору.
  • В 2024 году Apple выбрала Baidu своим основным партнёром для Apple Intelligence, но «прогресс» компании в этой работе не соответствовал стандартам Apple, пишет издание.
  • После этого производитель iPhone якобы рассматривал модели от Tencent, ByteDance (владелец TikTok), Alibaba и DeepSeek. От работы с последним отказались, так как стартапу не хватало опыта и сотрудников для такого крупного партнёрства.
  • В итоге выбор пал на Alibaba, поскольку у неё в том числе есть «огромный» массив данных пользователей об их покупках и платежах. Эти данные могут помочь в обучении модели и предоставлении в будущем более персонализированных услуг. Apple и Alibaba не ответили на запросы Reuters.
  • Внедрение ИИ-функций в iPhone в Китае имеет решающее значение, отмечает агентство. Согласно отчёту аналитической Canalys, Apple опустилась на третье место по продажам смартфонов в стране по итогам 2024 года.
  • Сама компания говорила, что продажи iPhone в континентальном Китае, Гонконге и Тайване просели в сумме на 11,1%, до $18,5 млрд по итогам первого квартала 2025 финансового года. По словам главы Apple Тима Кука, в странах с поддержкой Apple Intelligence показатели лучше.
  • Apple представила систему искусственного интеллекта Apple Intelligence летом 2024 года. В США компания сотрудничает с OpenAI.

#новости #apple #китай

Начать дискуссию