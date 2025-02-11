Apple сотрудничает с Alibaba для разработки ИИ-функций для пользователей iPhone в Китае — The Information

Сейчас в стране эти функции недоступны, и компания теряет деньги.О сотрудничестве Apple и китайской Alibaba рассказал источник The Information, пишет Reuters. По данным издания, компании передали свои наработки на утверждение китайскому регулятору.В 2024 году Apple выбрала Baidu своим основным партнёром для Apple Intelligence, но «прогресс» компании в этой работе не соответствовал стандартам Apple, пишет издание.После этого производитель iPhone якобы рассматривал модели от Tencent, ByteDance (владелец TikTok), Alibaba и DeepSeek. От работы с последним отказались, так как стартапу не хватало опыта и сотрудников для такого крупного партнёрства.В итоге выбор пал на Alibaba, поскольку у неё в том числе есть «огромный» массив данных пользователей об их покупках и платежах. Эти данные могут помочь в обучении модели и предоставлении в будущем более персонализированных услуг. Apple и Alibaba не ответили на запросы Reuters.Внедрение ИИ-функций в iPhone в Китае имеет решающее значение, отмечает агентство. Согласно отчёту аналитической Canalys, Apple опустилась на третье место по продажам смартфонов в стране по итогам 2024 года.Сама компания говорила, что продажи iPhone в континентальном Китае, Гонконге и Тайване просели в сумме на 11,1%, до $18,5 млрд по итогам первого квартала 2025 финансового года. По словам главы Apple Тима Кука, в странах с поддержкой Apple Intelligence показатели лучше.Apple представила систему искусственного интеллекта Apple Intelligence летом 2024 года. В США компания сотрудничает с OpenAI.#новости #apple #китай