Apple заменит руководителя Siri на фоне задержек с выпуском ИИ-функций, направление возглавит создатель Vision Pro — Bloomberg

Об изменениях могут объявить на днях.Гендиректор Apple Тим Кук утратил уверенность в том, что руководитель ИИ-отдела Джон Джаннандреа может продолжать заниматься разработкой, узнало Bloomberg. Поэтому его место займёт Майк Роквелл, вице-президент Vision Products Group — подразделения, которое выпустило гарнитуру Vision Pro.По данным агентства, Apple объявит о перестановках сотрудникам на неделе с 17 марта 2025 года. Роквелл будет подчиняться старшему вице-президенту по разработке ПО Крейгу Федериги, а команду Vision Pro передаст Полу Миду.При этом Джаннандреа останется в компании, пишет издание. Его резкий уход показал бы, что Apple не справляется в ИИ-сфере. Apple отказалась от комментариев.За последние годы Роквелл — один из немногих топ-менеджеров Apple, которые смогли реализовать крупное устройство от идеи до старта продаж, отмечает Bloomberg. Он присоединился к команде инженеров Apple в 2015 году.В марте 2025 года один из руководителей Apple на встрече с командой, которая занимается разработкой помощника Siri, заявил, что у неё «плохой период», и назвал «безобразием» задержки с выпуском ключевых ИИ-функций, писало Bloomberg. Он также отмечал: топ-менеджеры несут «большую личную ответственность» за релиз.Полина ЛааксоМнения14 мар«Ответственность за ИИ-кризис в Apple лежит на одном человеке — и это Тим Кук. Но он никуда не денется» Медлительность с релизами обещанных ИИ-функций злит даже тех, кто обычно поддерживает Apple. #новости #siri #apple