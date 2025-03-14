Топ-менеджер Siri назвал «безобразием» задержки с выпуском ключевых ИИ-функций — Bloomberg

Компания планировала подготовить их к весне 2025 года, но теперь публичного релиза может не быть до 2026-го, говорят источники.Старший директор Apple Робби Уокер на встрече с командой, которая занимается разработкой помощника Siri, заявил, что у команды «плохой период», рассказали источники Bloomberg.По его словам, задержки с выпуском ключевых ИИ-функций Apple Intelligence — это «безобразно» и «неловко». А решение публично продвигать технологию до того, как она готова, только усугубило ситуацию.Собеседники отмечают, что Apple планировала подготовить технологию к весне 2025 года, но теперь функции не ожидаются до 2026 года. Уокер же якобы заявил, что даже текущие сроки могут быть провалены: цель Apple — добавить функции в iOS 19, но у компании есть «ещё несколько приоритетов в разработке», и придётся идти на компромиссы.Уокер также отметил, что топ-менеджеры несут «большую личную ответственность» за релиз. И хотя компания не планирует пока увольнять руководителей из-за «ИИ-кризиса», это — в теории — может измениться в любой момент, говорят источники.По словам Уокера, решение отложить релиз связано с качеством работы функций — технология корректно работает максимум только в 80% случаев. Вместе с тем, он похвалил команду и указал, что конкурентов устроил бы и такой результат для выхода на рынок. А в завершении встречи заявил, что Apple «выпустит лучшего в мире виртуального помощника», пишет Bloomberg.Полина ЛааксоМнениявчера«Ответственность за ИИ-кризис в Apple лежит на одном человеке — и это Тим Кук. Но он никуда не денется» Медлительность с релизами обещанных ИИ-функций злит даже тех, кто обычно поддерживает Apple. #новости #siri #apple