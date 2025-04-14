Apple готовит к выпуску две VR-гарнитуры — Bloomberg

По данным агентства, одна будет подешевле и полегче Vision Pro, а вторая сможет подключаться к Mac.Vision Pro в зависимости от конфигурации весит от 700 г, а её стоимость начинается с $3499. Vision Pro 2 должна быть дешевле и легче — но неизвестно, насколько, пишет инсайдер Apple и редактор Bloomberg Марк Гурман.При этом он отмечает, что снижение стоимости — непростая задача из-за тарифов президента США Дональда Трампа, так как Vision Pro собирают в Китае.Помимо этого Apple работает над ещё одной VR-гарнитурой — она станет заменой очков дополненной реальности, разработку которых свернули в январе 2025 года. Устройство будет подключаться к Mac и сможет передавать изображение с его экрана на дисплей гарнитуры.Когда выпустят хоть одну из этих двух гарнитур — неизвестно. По словам Гурмана, одним из главных приоритетов гендиректора Apple Тима Кука остаётся выпуск полноценных очков дополненной реальности — но появления такого продукта на рынке придётся ждать «много лет».Евгения ЕвсееваТехника18.06.2024Apple приостановила работу над дорогой версией гарнитуры Vision Pro 2 — The Information Вместо этого компания сосредоточится на более дешёвой версии, которую надеется выпустить в 2025 году.#новости #apple