Apple стала первой по продажам смартфонов в мире в первом квартале 2025 года, перспективы рынка омрачают пошлины США — Counterpoint Research

Пошлины, а также неопределённость уже сказываются на спросе.В январе-марте 2025 года Apple стала первой по мировым продажам смартфонов благодаря выходу iPhone 16e и высокому спросу в некоторых странах вроде Японии и Индии, приводит Reuters исследование Counterpoint Research. Доля компании за этот период составила 19%.На втором месте — Samsung с долей 18% против 20% годом ранее. Третье — у Xiaomi c 14% против 13% в первом квартале 2024-го. Затем идут Vivo и Oppo — у обоих по 8%.Доли производителей смартфонов в первом квартале 2023, 2024 и 2025 годов. Источник: Counterpoint ResearchПо оценкам аналитиков, новые пошлины США не повлияли на спрос на iPhone, поскольку президент Дональд Трамп объявил о них только в начале апреля 2025 года. Спустя несколько дней он временно отменил пошлины на смартфоны, ноутбуки и другую электронику.Тем не менее, американские пошлины, а также растущие неопределённость в экономике и торговая напряжённость уже начинают оказывать давление на потребительский спрос, приводит оценки аналитиков Apple Insider.Таня БоброваApple9 апрПокупатели спешат обновить iPhone, а Apple ввозит больш�� устройств: как компания и её клиенты реагируют на пошлины США против Китая и других Потребители опасаются роста цен на устройства Apple. По данным СМИ, та предпринимает шаги, чтобы этого не допустить, но её акциям это не помогает.#новости #apple #iphone