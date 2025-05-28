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Карина Пардаева
Apple

Apple приобрела свою первую игровую студию RAC7 — разработчика Sneaky Sasquatch

Сумма сделки не раскрывается.

Apple приобрела свою первую игровую студию RAC7 — разработчика Sneaky Sasquatch
  • Теперь RAC7 продолжит работу над проектом как внутренняя студия Apple, пишет Digital Trends.
  • Cтудия состоит из двух человек и с 2019 года сотрудничала с Apple, выпустив Sneaky Sasquatch эксклюзивно для Apple Arcade.
  • В компании подчёркивают, что это «исключительный случай», а не начало новой стратегии. Apple по-прежнему планирует сотрудничать с другими командами для развития каталога Arcade.
  • RAC7 также известна по играм Dark Echo и Splitter Critters. Помимо неё, с Apple Arcade сотрудничают студии Triband Games, Lykke Studios и другие.
  • При этом Bloomberg сообщает, что Apple готовится анонсировать собственное игровое приложение, которое представят 9 июня на WWDC 2025. По данным издания, оно может заменить Game Center.

#новости #apple

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