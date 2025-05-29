Apple изменит подход к нумерации операционных систем и начнёт привязывать их к году — Bloomberg

По данным источников издания, ОС, которые выйдут осенью 2025 года, получат названия iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.У текущих версий разные номера — iOS 18, watchOS 11, macOS 15, visionOS 2. Apple хочет избавить потребителей и разработчиков от возможной путаницы и прийти к единообразию, знают источники Bloomberg. В Apple от комментариев отказались.Анонсировать изменения должны на ежегодной конференции WWDC 9 июня 2025 года, где, по данным издания, представят «кардинальное» изменение интерфейсов.Источник фото: Apple#новости #apple #wwdc