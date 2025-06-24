Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Инвестиции
AI
Деньги
Телеграм
Образование
Карьера
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Apple

Apple изменила дизайн бета-версии iOS 26 — фон стал «менее прозрачным»

Теперь уведомления и кнопки стали более читаемыми.

Слева — старая версия, справа — новая. Источник: The Verge 
Слева — старая версия, справа — новая. Источник: The Verge 
  • Apple представила обновлённый дизайн для ОС со «стеклянным» интерфейсом 9 июня 2025 года. Новый стиль компания назвала «жидким стеклом» — Liquid Glass. Полупрозрачные элементы должны помочь пользователю сконцентрироваться на контенте.
  • Но некоторые разработчики, установившие бета-версию iOS, рассказывали, что текст в прозрачных уведомлениях сливается с заставкой и его «невозможно прочитать».
  • Теперь же этот недостаток исправили, пишут TechCrunch и The Verge. Дизайн стал менее «прозрачным» — компания перенастроила размытие фона.
  • The Verge отмечает, что некоторые цвета по-прежнему накладываются на кнопки, но то, что Apple вносит изменения — уже намёк, что компания «движется в правильном направлении».
Валерия Ильина
Сервисы
iOS 26: новые функции и первые отзывы о бета-версии

Собрали мнения о новом дизайне, ИИ-функциях и багах.

iOS 26: новые функции и первые отзывы о бета-версии

#новости #apple #ios

27
7
1
136 комментариев