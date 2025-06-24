Apple изменила дизайн бета-версии iOS 26 — фон стал «менее прозрачным»

Теперь уведомления и кнопки стали более читаемыми.Слева — старая версия, справа — новая. Источник: The Verge Apple представила обновлённый дизайн для ОС со «стеклянным» интерфейсом 9 июня 2025 года. Новый стиль компания назвала «жидким стеклом» — Liquid Glass. Полупрозрачные элементы должны помочь пользователю сконцентрироваться на контенте.Но некоторые разработчики, установившие бета-версию iOS, рассказывали, что текст в прозрачных уведомлениях сливается с заставкой и его «невозможно прочитать».Теперь же этот недостаток исправили, пишут TechCrunch и The Verge. Дизайн стал менее «прозрачным» — компания перенастроила размытие фона.The Verge отмечает, что некоторые цвета по-прежнему накладываются на кнопки, но то, что Apple вносит изменения — уже намёк, что компания «движется в правильном направлении».Валерия ИльинаСервисы20 июняiOS 26: новые функции и первые отзывы о бета-версии Собрали мнения о новом дизайне, ИИ-функциях и багах.#новости #apple #ios