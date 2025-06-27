Apple после штрафа на $570 млн ввела два уровня комиссий в App Store в ЕС — в 5% и 13% от покупок

Теперь Еврокомиссия должна оценить предложения Apple, прежде чем решать — наказывать ли компанию снова.Еврокомиссия оштрафовала Apple на $570 млн в апреле 2025 года — из-за технических ограничений, которые мешают разработчикам принимать платежи в обход App Store. Например, компания не даёт им распространять информацию о таком способе оплаты. Apple решение обжаловала, но обязана была предоставить изменения, чтобы её не оштрафовали снова.Обновления касаются тарифов за услуги и вводят два уровня комиссий, а также разрешают распространять ссылки на оплату вне App Store на любой площадке — на сайтах, в приложениях или других магазинах приложений, пишут The Verge и TechCrunch.На первом уровне разработчикам будут доступны только базовые функции App Store: например, без автоматического обновления и загрузки приложений. Комиссия составит 5% от покупок.По умолчанию все разработчики закреплены на втором уровне, но могут перейти на первый. Комиссия — 13%. Он даёт полный доступ ко всем услугам App Store.Кроме того, есть отдельный платёж за покупки в приложениях, рекламируемых за пределами App Store, — 5% от покупки. Можно согласиться на альтернативные условия, тогда нужно платить €0,5 за каждую первую установку в течение года (если количество установок больше 1 млн). Но с 1 января 2026 года Apple планирует заменить такой платёж комиссией в 5% для всех разработчиков в ЕС.#новости #appstore