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Евгения Евсеева
Apple

Apple после штрафа на $570 млн ввела два уровня комиссий в App Store в ЕС — в 5% и 13% от покупок

Теперь Еврокомиссия должна оценить предложения Apple, прежде чем решать — наказывать ли компанию снова.

  • Еврокомиссия оштрафовала Apple на $570 млн в апреле 2025 года — из-за технических ограничений, которые мешают разработчикам принимать платежи в обход App Store. Например, компания не даёт им распространять информацию о таком способе оплаты. Apple решение обжаловала, но обязана была предоставить изменения, чтобы её не оштрафовали снова.
  • Обновления касаются тарифов за услуги и вводят два уровня комиссий, а также разрешают распространять ссылки на оплату вне App Store на любой площадке — на сайтах, в приложениях или других магазинах приложений, пишут The Verge и TechCrunch.
  • На первом уровне разработчикам будут доступны только базовые функции App Store: например, без автоматического обновления и загрузки приложений. Комиссия составит 5% от покупок.
  • По умолчанию все разработчики закреплены на втором уровне, но могут перейти на первый. Комиссия — 13%. Он даёт полный доступ ко всем услугам App Store.
  • Кроме того, есть отдельный платёж за покупки в приложениях, рекламируемых за пределами App Store, — 5% от покупки. Можно согласиться на альтернативные условия, тогда нужно платить €0,5 за каждую первую установку в течение года (если количество установок больше 1 млн). Но с 1 января 2026 года Apple планирует заменить такой платёж комиссией в 5% для всех разработчиков в ЕС.

#новости #appstore

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