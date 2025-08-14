Apple планирует выпустить «настольного робота» с ИИ в 2027 году — Bloomberg

А также работает над дисплеем для «умного» дома и масштабным обновлением Siri. Фото ReutersОдним из центральных элементов новой стратегии Apple в области ИИ станет «настольный робот» с функциями «виртуального компаньона», пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на осведомлённые источники.По их словам, робот напоминает iPad mini, установленный на роботизированную подставку, которая может перемещаться за человеком и поворачивать планшет «подобно человеческой голове».По задумке Apple, пользователи будут ставить робота на стол или кухонную стойку и использовать для «управления своим днём», просмотра контента и звонков по FaceTime. Компания также тестирует возможность использовать iPhone в качестве джойстика для управления роботом.Но основным инструментом станет обновлённая Siri, отмечают собеседники Гурмана. Она сможет общаться с пользователями в течение всего дня и запоминать важную информацию. Кроме того, её планируют научить «проактивным действиям» — например, прервать разговор друзей о планах на ужин и предложить им рестораны или рецепты.Евгения ЕвсееваТехника04.04.2024Apple вместо электромобиля решила сосредоточиться на разработке домашних роботов — Bloomberg Как именно будет выглядеть робот, какие у него функции и выпустят ли его — неизвестно.Помимо этого, компания работает над упрощённой версией устройства без подвижной подставки, которая станет дисплеем для «умного» дома, пишет Гурман.Оба продукта будут работать под управлением новой операционной системы Charismatic, рассчитанной на использование несколькими людьми. Она «узнаёт» пользователя с помощью фронтальной камеры и меняет оформление и набор приложений под его предпочтения.Основным способом взаимодействия с ОС станет голосовое управление на основе новой Siri. Её разработка ведётся по двум направлениям: с использованием собственных моделей Apple, а также разработок OpenAI и Anthropic. Окончательное решение о том, чьи технологии будут использоваться, пока не принято.В рамках масштабного обновления Siri компания планирует переработать внешний вид и анимаций голосового ассистента. По данным Гурмана, редизайн может быть вдохновлён иконкой и интерфейсом Finder с macOS. Но дизайнеры рассматривают и другие идеи, «более близкие к Memoji».Полина ЛааксоApple11 авгBloomberg сообщило о готовящемся обновлении App Intents у Apple — можно будет попросить Siri найти и отправить другу фото или прокомментировать пост в Instagram* Планируемая дата релиза — весна 2026 года.Ещё одно направление работы Apple, о котором пишет Гурман, — камеры наблюдения для «умного» дома. Они будут оснащены системой распознавания лиц и инфракрасными датчиками движения. Цель компании — составить конкуренцию системам Amazon Ring, Google Nest и Roku.#новости #apple