Артур Томилко
Apple

Apple планирует выпустить «настольного робота» с ИИ в 2027 году — Bloomberg

А также работает над дисплеем для «умного» дома и масштабным обновлением Siri.

Фото Reuters
Фото Reuters
  • Одним из центральных элементов новой стратегии Apple в области ИИ станет «настольный робот» с функциями «виртуального компаньона», пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на осведомлённые источники.
  • По их словам, робот напоминает iPad mini, установленный на роботизированную подставку, которая может перемещаться за человеком и поворачивать планшет «подобно человеческой голове».
  • По задумке Apple, пользователи будут ставить робота на стол или кухонную стойку и использовать для «управления своим днём», просмотра контента и звонков по FaceTime. Компания также тестирует возможность использовать iPhone в качестве джойстика для управления роботом.
  • Но основным инструментом станет обновлённая Siri, отмечают собеседники Гурмана. Она сможет общаться с пользователями в течение всего дня и запоминать важную информацию. Кроме того, её планируют научить «проактивным действиям» — например, прервать разговор друзей о планах на ужин и предложить им рестораны или рецепты.
Евгения Евсеева
Техника
Apple вместо электромобиля решила сосредоточиться на разработке домашних роботов — Bloomberg

Как именно будет выглядеть робот, какие у него функции и выпустят ли его — неизвестно.

  • Помимо этого, компания работает над упрощённой версией устройства без подвижной подставки, которая станет дисплеем для «умного» дома, пишет Гурман.
  • Оба продукта будут работать под управлением новой операционной системы Charismatic, рассчитанной на использование несколькими людьми. Она «узнаёт» пользователя с помощью фронтальной камеры и меняет оформление и набор приложений под его предпочтения.
  • Основным способом взаимодействия с ОС станет голосовое управление на основе новой Siri. Её разработка ведётся по двум направлениям: с использованием собственных моделей Apple, а также разработок OpenAI и Anthropic. Окончательное решение о том, чьи технологии будут использоваться, пока не принято.
  • В рамках масштабного обновления Siri компания планирует переработать внешний вид и анимаций голосового ассистента. По данным Гурмана, редизайн может быть вдохновлён иконкой и интерфейсом Finder с macOS. Но дизайнеры рассматривают и другие идеи, «более близкие к Memoji».
Полина Лааксо
Apple
Bloomberg сообщило о готовящемся обновлении App Intents у Apple — можно будет попросить Siri найти и отправить другу фото или прокомментировать пост в Instagram*

Планируемая дата релиза — весна 2026 года.

Источник фото: Cybernews
  • Ещё одно направление работы Apple, о котором пишет Гурман, — камеры наблюдения для «умного» дома. Они будут оснащены системой распознавания лиц и инфракрасными датчиками движения. Цель компании — составить конкуренцию системам Amazon Ring, Google Nest и Roku.

#новости #apple

