Артур Томилко
Apple

Великобритания отказалась от требования к Apple по созданию бэкдора для доступа к зашифрованным данным в iCloud

Решение стало результатом переговоров с властями США.

  • Об этом рассказала директор национальной разведки США Тулси Габбард. Наличие бэкдора позволило бы спецслужбам Великобритании получить доступ в том числе к данным американских граждан, отметила она.
  • Обсуждение вопроса продолжалось в течение нескольких месяцев, участие в нём принимал также президент США Дональд Трамп, сообщила Габбард. В результате Великобритания согласилась отозвать своё требование к Apple.
Фото Apple  
Фото Apple  
  • О том, что власти Великобритании потребовали от Apple предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей iCloud по всему миру, в феврале 2025 года сообщило The Washington Post. Спецслужбы страны мотивировали это тем, что сквозное шифрование позволяет террористам и преступникам легче скрываться от правоохранительных органов.
  • В ответ Apple отключила для новых пользователей в Великобритании доступ к функции Advanced Data Protection (ADP) — сквозному шифрованию данных, в том числе фотографий, заметок и прочих, в iCloud. Тем, у кого она уже включена, предоставили «определённое время» для самостоятельного отключения.
  • В марте компания подала в суд на правительство Великобритании, чтобы оспорить требования. Рассматривали ли дело, неизвестно. По требованию спецслужб слушания могли пройти в закрытом режиме из-за вопросов национальной безопасности.

#новости #apple #великобритания

