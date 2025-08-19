Великобритания отказалась от требования к Apple по созданию бэкдора для доступа к зашифрованным данным в iCloud

Решение стало результатом переговоров с властями США. Об этом рассказала директор национальной разведки США Тулси Габбард. Наличие бэкдора позволило бы спецслужбам Великобритании получить доступ в том числе к данным американских граждан, отметила она.Обсуждение вопроса продолжалось в течение нескольких месяцев, участие в нём принимал также президент США Дональд Трамп, сообщила Габбард. В результате Великобритания согласилась отозвать своё требование к Apple. Фото Apple О том, что власти Великобритании потребовали от Apple предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей iCloud по всему миру, в феврале 2025 года сообщило The Washington Post. Спецслужбы страны мотивировали это тем, что сквозное шифрование позволяет террористам и преступникам легче скрываться от правоохранительных органов.В ответ Apple отключила для новых пользователей в Великобритании доступ к функции Advanced Data Protection (ADP) — сквозному шифрованию данных, в том числе фотографий, заметок и прочих, в iCloud. Тем, у кого она уже включена, предоставили «определённое время» для самостоятельного отключения. В марте компания подала в суд на правительство Великобритании, чтобы оспорить требования. Рассматривали ли дело, неизвестно. По требованию спецслужб слушания могли пройти в закрытом режиме из-за вопросов национальной безопасности.#новости #apple #великобритания