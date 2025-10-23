Apple проиграла суд в Великобритании по делу о злоупотреблении доминирующим положением — иск подали от имени 20 млн пользователей

Компания будет обжаловать решение.Источник: Sven Hoppe / Picture Alliance / Getty Images Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании (CAT) вынес решение против Apple по иску на 1,5 млрд фунтов стерлингов, который подали от имени около 20 млн пользователей iPhone и iPad в стране. Об этом пишет CNBC.Истцы обвинили компанию с злоупотреблении доминирующим положением и взимании с разработчиков приложений «несправедливой» комиссии в 30% в App Store.Суд согласился с этим и постановил, что истцы могут требовать компенсацию. Как она будет рассчитываться, решат на слушании в ноябре 2025 года.Apple заявила, что подаст апелляцию. По её словам, решение не учитывает, что App Store помогает продвигать разработчиков и обеспечивать «безопасное и надёжное место для поиска приложений и совершения платежей».В октябре 2025 года жалобу регулятору на Apple подала группа пользователей iPhone и iPad в Китае. По их словам, компания сохраняет монополию на распространение iOS-приложений в стране. При этом на других рынках Apple разрешает альтернативные магазины и методы оплаты под давлением регуляторов ЕС и США.#новости #apple