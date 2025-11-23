Тим Кук не собирается уходить с поста гендиректора Apple в 2026 году — Bloomberg

FT сообщало, что Кук покинет должность в период с конца января по июнь 2026-го.Источник: BloombergЖурналист Bloomberg и инсайдер Apple Марк Гурман напомнил, что планирование преемственности в Apple ведётся много лет. В 2024 году он впервые сообщил, что компания готовит Куку замену. Основным кандидатом был вице-президент по разработке оборудования Джон Тернус — как самый молодой член руководства.Тем не менее Гурман, пообщавшись с источниками, не видит признаков того, что Тернусу хотят передать пост к середине 2026 года. Тот просто получил дополнительные обязанности. Прогноз FT обозреватель Bloomberg назвал «ложью».По словам Гурмана, в Apple считают, что Кук «по-прежнему любит свою работу». Уйдя с поста главы компании, он, вероятно, останется председателем совета директоров.14 ноября 2025 года Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что совет директоров и старшие руководители Apple «активизировали» подготовку к смене гендиректора. Издание утверждало, что о перестановках объявят после публикации квартального отчёта в январе 2026 года. Это даст время новой команде руководителей «обосноваться» до конференции разработчиков в июне и презентации нового iPhone в сентябре.65-летний Тим Кук возглавляет Apple с 2011 года. Он сменил на посту сооснователя компании Стива Джобса. За это время рыночная капитализация Apple выросла с $350 млрд до $4 трлн.#новости #apple