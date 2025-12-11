Популярное
Данила Бычков
Apple

9to5Mac: Apple сделала «почти невозможной» блокировку iMessage для правительств

Это может привести к блокировке всех push-уведомлений на iPhone.

Источник: Bloomberg
  • В декабре 2025 года в России заблокировали FaceTime — как пишет 9to5Mac, потому что сервис использует сквозное шифрование, которое не позволяет перехватить звонки пользователей. При этом iMessage, использующий аналогичную технологию, заблокировать ещё не успели.
  • Одно из объяснений — что iMessage в России используют «крайне мало». Но пользователи высказали и другую версию.
  • По их предположениям, трафик iMessage объединён с тем же конечным узлом, что и push-уведомления на iPhone. Таким образом, блокировка приложения приведёт к отключению всех push-уведомлений.
  • При этом Apple могла предусмотреть такой механизм не против блокировки iMessage правительствами, а против операторов связи, заинтересованных в отключении приложения, чтобы продолжать зарабатывать на SMS, отправляемых пользователями.
  • Это объяснение 9to5Mac называет «правдоподобным», отмечая, что российские власти могли попробовать отключить iMessage через блокировку доступа к сервисам идентификации Apple, но это «сложнее» реализовать на уровне всей страны.

#новости #apple

