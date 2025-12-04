По словам ведомства, сервис используют «для организации террористических действий в России».Источник фото: MintОб ограничительных мерах в отношении сервиса для аудио- и видеозвонков FaceTime от Apple пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на Роскомнадзор (РКН).Слово «блокировка» в комментариях, которые приводят СМИ, регулятор не использовал, но и принцип работы ограничений тоже не уточнил.По данным правоохранительных органов, FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан.РоскомнадзорВ августе 2025 года РКН заявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* «для противодействия преступникам». В том же месяце в России засбоил Google Meet, который прирос по скачиваниям на фоне проблем с упомянутыми мессенджерами.В октябре, когда жители юга России пожаловались на очередные сбои в работе Telegram и WhatsApp*, РКН сослался на «частичное ограничение работы иностранных мессенджеров». Тогда же часть пользователей обратила внимание на сложности со звонками по FaceTime.30 октября «Код Дурова» написал, что не все новые пользователи Telegram и WhatsApp* в России могут получить звонки и SMS при регистрации. По словам источников, от российских операторов потребовали прекратить передачу звонков и «коротких текстовых сообщений» регистрирующимся пользователям «со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp*». Информацию подтверждал источник РБК.28 ноября Роскомнадзор объявил, что «последовательно вводит ограничительные меры» в отношении WhatsApp*, и пригрозил полностью заблокировать сервис, так как он «используется для организации и проведения террористических действий [в России], для вербовки исполнителей, мошеннических и иных преступлений против [россиян]».Полина ЛааксоСервисы2 сент«Опасно, что сервис работает со сквозным шифрованием»: в Госдуме сообщили о росте интереса мошенников к FaceTime на фоне «замедления» звонков в WhatsApp* и Telegram Google Meet при этом тоже работает в России со сбоями.*WhatsApp принадлежит Meta — организация признана в России экстремистской и запрещена.#новости