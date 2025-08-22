Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

Сбой у Google Meet в России: не работают звонки

Cервис стал популярнее после блокировки звонков в Telegram и WhatsApp*.

Дополнено в 13:20 мск. В Роскомнадзоре заявили, что не «предпринимали ограничительных мер» в отношении Google Meet.

  • Количество жалоб резко выросло за последний час и составило 306, следует из данных Downdetector. В целом пользователи жалуются на сбой и у всего Google.
  • Больше всего жалоб связано со сбоем сайта (44%), также пользователи отмечают неполадки в веб-версии и приложении. О проблемах сообщают в Карелии, Санкт-Петербурге, Москве, Ивановской и Ленинградской областях.
  • На фоне частичной блокировки звонков в Telegram и WhatsApp* Google Meet заняло второе место в списке самых скачиваемых бесплатных приложений для общения в российском App Store.
#новости #googlemeet

147 комментариев