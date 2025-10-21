Популярное
Данила Бычков
Сервисы

Российские пользователи начали жаловаться на проблемы со звонками через FaceTime

Жалобы начали поступать 18 октября 2025 года.

  • Например, невозможно установить соединение, прерываются звонки и возникает «большая задержка» во время разговора, пишет iPhones.ru.
  • Жалобы от читателей начали поступать 18 октября 2025 года, подчёркивает издание. При этом «природа сбоев непонятна» — Роскомнадзор не сообщал о блокировках FaceTime, Apple также не уведомляла о проблемах в работе сервиса.
  • Кроме того, жалобы от русскоязычных пользователей на перебои в работе FaceTime появились на странице приложения в App Store. Некоторые отмечают, что проблемы появились после обновления iOS.
Источник: скриншот vc.ru
Источник: скриншот vc.ru
  • В августе 2025 года Роскомнадзор сообщил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* «для противодействия преступникам». В сентябре 2025 года в Госдуме заявили о росте интереса мошенников к FaceTime на фоне «замедления» звонков в WhatsApp* и Telegram.
  • Также в августе 2025-го российские пользователи сообщали о сбое в работе звонков через Google Meet, занимавшего второе место в списке самых скачиваемых бесплатных приложений для общения в российском App Store.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

